بدء استقبال طلبــات الترشح لعضوية «الوطني»

تنطلق اليوم عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري.

وتبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في استقبال طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec) المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً من يوم 15 أغسطس، ويستمر بشكل متواصل على مدار الساعة، حتى تمام الساعة 12 ظهراً من يوم 18 أغسطس بتوقيت الإمارات.

وأكدت لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض تجربة الانتخابات ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي والذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية، في الفترة من (15-17) أغسطس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ويوم 18 أغسطس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من اليوم نفسه.

وبدورها، دعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي للمسارعة إلى استكمال إجراءات التسجيل في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات طلبات تسجيل الترشح، وإلا فلن يستطيع عضو الهيئة تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

ويتوجب على طالب الترشح دفع رسم تسجيل بقيمة 3000 درهم - عن طريق نظام الدفع الإلكتروني - عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للاسترداد). كما يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، أو المتقاعد الذي يعمل حالياً (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)؛ تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ الرابع من سبتمبر حتى تاريخ 13 أكتوبر المقبلين.

كما يتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، فيما يحتاج المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً. فيما لم تلزم اللجنة أصحاب العمل الخاص، والعمل الحر، والمهنة الحرة، والعامل لحساب نفسه بتقديم أية شهادات عند تقديم طلب الترشح.

ويُشترط في طالب الترشح أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

ووفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ فسوف يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية السبت الموافق لتاريخ 2 سبتمبر المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز لتسجيل المرشحين ممن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة، حيث تم تحديد ثلاثة مراكز في أبوظبي، وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيس في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن. وتتوفر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية للانتخابات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، وعبر خدمة «واتس أب» على الرقم (600500005).

ويتوفر مزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

• لجان الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض الانتخابات، ممن تعذر عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

• الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الجمعة المقبل.. وعن القائمة النهائية 2 سبتمبر.