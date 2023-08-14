بيانات

طالب متعاملون مع البنوك بأن يتم تقديم جميع البيانات والالتزامات بوضوح عند تقديم العروض للعملاء، مشيرين إلى أن موظف البنك يقدم للعميل عرض قرض أو بطاقة ائتمانية بصورة مغرية، ثم يفاجأ بعدها بالتزامات ورسوم عدة لم يكن لديه علم بها.

فلفل

دعا قرّاء المطاعم إلى ترشيد استخدام الفلفل الحار بأنواعه، مشيرين إلى أن العديد من المطاعم تفرط في استخدامها حتى لو لم يطلب الزبائن إضافتها إلى وجباتهم، كونها معدة مسبقاً ضمن الخلطات الجاهزة، لافتين إلى ضرورة مراعاة من لديهم مشكلات صحية تمنعهم من تناول الفلفل الحار.

هاتف

اشتكى سائقون انشغال بعض أصحاب المركبات بهواتفهم عند التوقف في الإشارات الضوئية، وعدم تحركهم سريعاً عندما تفتح، الأمر الذي يتسبب في إعاقة حركة السير والمرور، داعين إلى تنفيذ حملات توعية مكثفة حول خطورة استخدام الهاتف على الطريق.

موسيقى

اشتكى متسوّقون قيام بعض محال الملابس في المراكز التجارية برفع أصوات الموسيقى والأغاني إلى مستويات مرتفعة، ما يشكّل ضجيجاً يرهق الزبائن، خصوصاً أن بعض الأغاني ليست مناسبة للكثيرين من ناحية الكلمات واللحن.

احتيال

حذّر قرّاء من إصرار المحتالين عبر الإنترنت، على إيجاد وسائل مبتكرة للدخول إلى بيانات الضحايا، والاستيلاء على أموالهم، وقالوا إن بعض المحتالين ينتحلون أسماء جهات ودوائر حكومية بطريقة احترافية، وبإيهام الضحايا بأنهم مطالبون بمبالغ مالية لتلك الجهات، ما قد ينطلي على البعض.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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