إحاطة إعلامية للتعريف بتحضيرات «التغطية الإخبارية» لـ «COP28»

عقد المكتب الوطني للإعلام، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للتعريف بآخر التحضيرات والمتطلبات المرتبطة بتغطية استضافة دولة الإمارات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

ويأتي تنظيم الإحاطة الإعلامية، بهدف تعريف وسائل الإعلام بالخدمات والتسهيلات المقدمة في مدينة إكسبو دبي، مكان انعقاد المؤتمر، وإطلاعهم على الإجراءات المطلوب إنجازها من قبلهم، علاوة على الوقوف على احتياجاتهم في سبيل تقدم تغطية إخبارية تواكب هذا الحدث العالمي.

وقال مدير تنفيذي بالإنابة في المكتب الوطني للإعلام، أحمد الحوسني، إن الإحاطة تأتي انطلاقاً من حرص المكتب على التواصل المباشر مع مختلف وسائل الإعلام، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأمثل.

واستعرضت الإحاطة الخدمات اللوجستية المقدمة لوسائل الإعلام في المنطقتين الزرقاء والخضراء في مدينة إكسبو دبي، والتسهيلات المقدمة في المركز الإعلامي، وآلية التقديم للحصول على تصاريح تغطية المؤتمر.

كما تتوفر خاصية التسجيل والمشاركة في تغطية فعاليات المؤتمر عن بُعد للراغبين بالمشاركة الافتراضية، عبر استخدام المنصة الرقمية للتواصل ومشاهدة بث الجلسات العامة والفعاليات المفتوحة على الموقع التابع للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف «COP28» سينعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بمدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع أن يشهد حضور نحو 70 ألف مشارك، منهم رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون، وقادة للقطاعات الصناعية العالمية، وممثلون للقطاع الخاص، والشباب، والمجتمع المدني، وأكاديميون، وخبراء في مجال المناخ.

• الإحاطة أكدت توفر خاصية التسجيل والمشاركة عن بُعد، ومشاهدة بث الجلسات على الموقع التابع للأمم المتحدة.