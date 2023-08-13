رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، بما يوسع قاعدة المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء العراقي وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وأهمية العمل على تعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.