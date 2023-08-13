تطبيقات ذكية لدعم التنوع البيولوجي وخلق بيئة مستدامة في الإمارات

وفّرت وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، تسعة تطبيقات ذكية صديقة للبيئة، مصممة لدعم المزارعين، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتشجيع السياحة البيئة، وتغيير السلوكيات البيئية لأفراد المجتمع، وتبني أسلوب إعادة تدوير المنتجات.

ومن التطبيقات الذكية، تطبيق السياحة البيئية، و«البيئة الذكية»، و«غراس»، و«سنيار»، و«مزارعنا»، و«ساهم»، و«بادر»، إضافة إلى تطبيق طبيعة أبوظبي.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن تطبيق البيئة الذكية، يُعد البوابة الذكية للوزارة، ويشمل أقساماً عدة، منها الخدمات، والتشريعات والقوانين، والوظائف، ومراكز خدمة المتعاملين، حيث يتيح لمستخدمي التطبيق الاطلاع على المعلومات والتقديم على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشارت إلى أنه تم تطوير تطبيق السياحة البيئية ليشتمل على مقاطع فيديو وصور ومعلومات حول المناطق المحمية البرية والبحرية في الإمارات، وتمت إتاحة التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية لمساعدة الجميع، كما يتضمن التطبيق أيقونات الحسابات الرسمية للوزارة على الوسائط الاجتماعية، لتمكين المستخدمين من زيارة تلك الصفحات عند الحاجة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الهاتف الذكي (GeoEnvAE) يوفر قاعدة معلوماتية مكانية تهدف إلى تزويد المتعاملين ومختلف فئات المجتمع بالمعلومات المتعلقة بمراكز تقديم الخدمات التابعة للوزارة، ومعلومات مكانية على مستوى دولة الإمارات مثل البيئة، والتنوع البيولوجي، والمحميات، إضافة إلى معلومات إحصائية حول قطاع الزراعة.

وأشارت إلى أن تطبيق «غراس»، يدعم مساعي دولة الإمارات بالحفاظ على الغطاء النباتي، وعلى مواردها الطبيعية من خطر الانقراض والتلوث، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية.

وأوضحت أن تطبيق «سنيار» يتيح البحث عن أي عنوان عن طريق رقم مكاني، رقم عنواني، رقم الرمز البريدي، أو اسم المكان المراد إيجاده.

وتوفر الوزارة من خلال تطبيق «مزارعنا» المعلومات الإرشادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بهدف تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني، كما يتيح التطبيق للمتعامل التواصل المباشر مع أصحاب الاختصاص في المجال الزراعي والبيطري.

أما تطبيق «ساهم» فيعزّز من مشاركة المتطوعين في سلسلة من المشروعات المعالجة للمشكلات البيئية على أرض الواقع بطرق تشمل صياغة أسئلة بحثية، وجمع البيانات وتحليلها، والقيام باكتشافات جديدة، ويتيح الفرصة لسكان أبوظبي، دعم الهيئة في إجراء بحوث حول كمية المواد البلاستيكية المستخدمة مرةً واحدةً، وغيرها من النفايات التي ينتهي بها المطاف في البيئة البحرية طوال العام.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق «بادر» هو تطبيق مجاني صديق للبيئة، مصمم لتغيير السلوكيات البيئية لسكان أبوظبي من مواطنين ومقيمين، وتحفيزهم ليكونوا قادة مسيرة التحول الإيجابي، كما يُعد «بادر» التطبيق الأول من نوعه في الإمارات من حيث تقديمه حوافز مختلفة للمشاركين، تقديراً لقيامهم بواحدة من 20 مهمة بيئية متنوعة.

«طبيعة أبوظبي»

أفادت هيئة البيئة بأبوظبي بأن تطبيق «طبيعة أبوظبي» يساعد الجمهور على معرفة المزيد عن الحياة البرية في إمارة أبوظبي، وتسجيل مشاهداتهم للأنواع البرية والبحرية، ويعتبر هذا التطبيق المجاني أداة تهدف الهيئة من خلالها إلى تعزيز معرفة الكبار والصغار، بشأن أكثر من 4000 نوع من الحيوانات والنباتات التي تحتضنها الإمارة. وأشارت إلى أن مستخدمي التطبيق يمكنهم طرح أسئلة على الخبراء حول البيئة، وسيقوم الباحثون والمختصون بالهيئة بالرد عليها. ويقدم التطبيق آخر أخبار الهيئة في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي لإمارة أبوظبي، ويوفر معلومات حول المحافظة على المناطق المحمية ومواقع السياحة البيئية في أبوظبي.