الطقس صحو وغائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، والسحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقّع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/10 - 25 كم/س، تصل إلى 55 كم/س، وأن الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والجزر الأول عند الساعة 15:17، والجزر الثاني عند الساعة 06:06.