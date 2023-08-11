دليلي تفصيلي لخدمات النيابة العامة في دبي يتيح متابعة القضايا

أطلقت النيابة العامة بدبي "دليل الخدمات" الشامل لجميع خدماتها القضائية بواقع 12 خدمة رئيسة و78 خدمة فرعية متوافقة مع المعيار الدولي لتجربة المتعاملين.

وأكدت النيابة العامة حرصها على تعزيز ثقة الجمهور، ومواصلة جهودها في تطوير الخدمات من خلال ما تقدمه من آليات عمل مبتكرة وحلول تقنية نوعية واستباقية تخدم أكبر شريحة من المستفيدين.

وأوضحت ان الدليل يستعرض جميع الخدمات بشكل مفصل مع قائمة بقنوات الوصول إليها، وتشمل الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال أو مراكز الخدمة، وضمان رحلة مثالية للمتعامل تبدأ من مرحلة الاستفسار عن الخدمة، ثم مرحلة التقديم ، ومرحلة الإنجاز، وأخيراً مرحلة قياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمة المقدمة لهم.

وتشمل الخدمات التي يحتوي عليها الدليل خدمات الشكاوى القضائية، وخدمات التحقيق، والخدمات القضائية العامة، و خدمات الأمر الجزائي، وخدمات الكفالات، وخدمات المالية والتأمينات، وخدمات المحاكمة الجزائية، و غيرها من الخدمات بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مثل المدة المستغرقة لإنهاء المعاملة والرسوم ان وجدت.

كما يمكن للمتعامل الحصول على معلومات عن القضايا من خلال قنوات التواصل للنيابة العامة، مثل الاستفسار عن القضية، ووضعية الطلب ، ومواعيد الجلسات، والمخالفات المرورية وغيرها.

ويستعرض "دليل الخدمات" مبادرات كبار المواطنين والمقيمين مثل خدمة صف السيارات، وتوفير الكرسي المتحرك، وخدمة” نعتني بك“، وأماكن وأولايات الانتظار، كما يتضمن خدمات أصحاب الهمم مثل صف السيارات، وسماعات ذوي الإعاقة السمعية، ولغة الإشارة، وغيرها.