205 مستفيدين من خدمات «إيواء» خلال 6 أشهر

أكدت مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية (إيواء)، التابع لدائرة تنمية المجتمع، سارة شهيل، أن المركز مستمر في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتقديم خدمات متكاملة ومستدامة، وتعزيز الشراكات وجهود التوعية، ورفع قدراته المؤسسية.

وأفادت بأن المركز قدم خدماته لـ205 مستفيدين خلال النصف الأول من العام الجاري، واستضاف 57 حالة في دور الإيواء التابعة له خلال الفترة نفسها، وقدم لهم خدمات رعاية وإعادة تأهيل وتمكين متكاملة، كما نجح في إعادة دمج 77% من الحالات في المجتمع بانتهاء الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة الحالات الإناث 85%.

وأكدت حرص المركز على توسيع شراكاته لدعم دوره في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستفيدين، ومن ضمن جهوده خلال العام الجاري، توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتنظيم استقبال الحالات وتنظيم الفعاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتبادل الخبرات وغير ذلك، ومذكرة تفاهم مع جامعة زايد لتعزيز التبادل المعرفي وتبادل الخبراء والاختصاصيين ونشر الوعي.

وعن خطط مركز «إيواء» المستقبلية، لفتت إلى تحضيرات المركز لإطلاق مؤتمر علمي يناقش موضوع العلاج بالفن، ودوره في إعادة تأهيل حالات العنف والإيذاء، إضافة إلى مسابقة قصصية تستقطب جميع أفراد المجتمع لتشجيع الحوار المجتمعي الإيجابي حول العنف والإيذاء وسبل مواجهتهما.

وعلى مستوى مؤشرات الأداء الحكومي، بلغت نسبة التوطين بالمركز نحو 95%، ويركز المركز في تعاقداته على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويلتزم بتطبيق سياسة المحتوى المحلي في المشتريات بنسبة 100% لتعزيز مشاركة الشركات في الناتج الإجمالي المحلي.