«إسلامية دبي» تُهدي «تعاونية الاتحاد» 6000 نسخة من التقويم الهجري

أهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، «تعاونية الاتحاد» 6000 نسخة من التقويم الهجري 1445، لتوزيعها على الفروع التابعة للتعاونية.

وقال رئيس قسم الاتصال المؤسسي، هلال الفيلي، إن الدائرة طبعت 80 ألف نسخة من التقويم الهجري للعام الجديد، وتقوم بدورها بالتوزيع حسب خطة معتمدة، تشمل ثلاثة أماكن في إمارة دبي، هي «تعاونية الاتحاد»، لتوزيعها على فروعها في منطقة الطوار، والاتحاد مول، والورقاء مول، والصفا، والبرشاء، وأم سقيم.

والثاني في مبنى إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بالبرشاء.

والثالث في مبنى إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء 1.

وذكر أن التوزيع تم مسبقاً في مساجد دبي وأريافها، والمصليات الخارجية، ومصليات مراكز التسوق، وفي الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، والشركات.