رئيس الدولة يبحث مع سوليفان العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية، جيك سوليفان.

وبحث سموه ومستشار الأمن القومي الأميركي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي - العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، ومندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة.