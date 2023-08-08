رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كوت ديفوار في وفاة الرئيس السابق هنري كونان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية، إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، في وفاة الرئيس السابق هنري كونان بيديه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا.