رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من محمد السادس

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رسالة خطية من أخيه الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى مواصلة التنمية والتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه الملك محمد السادس وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرخاء والازدهار، فيما حمّل سموه الوزير تحياته إلى ملك المغرب وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق بدوام التقدم والنماء.

وبحث سموه والوزير المغربي خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك مجال الرياضة والشباب، وإمكانات توسيعه إلى مجالات أشمل تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28).

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر.

ومن الجانب المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، فوزي لقجع.

• رئيس الدولة بحث والوزير المغربي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية.