كيف يتم التقديم على دعوى الاعسار ؟



ورد استفسار من قارئ يقول فيه: كيف يتم التقديم على دعوى اعسار لدى المحكمة وتحت اي مسمى يتم تسجيل الطلب ؟ علما أن جميع المستندات المطلوبة متوفرة بعد إلقاء نظرة على قانون الاعسار.

وهل يجب استخراج جميع المستندات فيما يتعلق بالأملاك و الرخص التجارية من جميع امارات الدولة او يكتفي بالإمارة المقدم لديها الطلب ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

يتم التقديم تحت مسمى طلب افتتاح إجراءات اعسار وتصفية أموال المدين، والمستندات وفقاً لقانون الاعسار منها بيان الأصول المملوكة للطالب وحقوقه لدى الغير والمديونيات التي عليه للغير مدعومة بالمستندات ويتم ذلك من خلال تقرير محاسبي ، والمستندات تكون حسب بيان الأصول ويكفي توفير شهادات سلبية من الإمارات التي للطالب إقامة أو نشاط فيها

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