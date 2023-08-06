220 طالباً شاركوا في المخيم الصيفي لـ «الأمين» و«فرجان دبي»

اختتمت خدمة الأمين ومبادرة فرجان دبي «المخيم الصيفي» 2023، الذي بدأت فعالياته يوم 17 يوليو الماضي ولثلاثة أسابيع، واستقطب 220 طالباً وطالبة بمراحل دراسية مختلفة.

ونظمت خدمة الأمين ومبادرة فرجان دبي احتفالية ختامية، أول من أمس، في مكتبة محمد بن راشد، حضرها الطلبة المشاركون في المخيم، وأولياء الأمور ومشرفو البرامج والفعاليات، بالإضافة إلى عدد من الضيوف. وقال المشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي، إن فعاليات المخيم أقيمت في مجمع زايد التعليمي بدبي، بفرعيه «المزهر والبرشاء»، حيث استضاف الطلبة والطالبات من ست سنوات حتى 15 عاماً.