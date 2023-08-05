الإمارات السادسة عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي

حلت دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً بين أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس»، حيث بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج 88.221 ألف دولار سنوياً (324 ألف درهم)، في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة 359 مليار دولار (1.37 تريليون درهم).

وتناول تقرير «فوربس» أغنى 10 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حسب تصنيف عام 2023.

وأضافت «المجلة» أن دولة الإمارات تستفيد بشكل كبير من مواردها الطبيعية، في حين تعد قطاعات السياحة والتمويل والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية النشطة في الدولة.

وجاءت إيرلندا في المركز الأول حيث بلغ إجمالي دخل الفرد فيها 145.19 ألف دولار سنوياً، في حين جاءت في المرتبة الثانية لوكسمبورغ التي بلغ دخل الفرد فيها 142.49 ألف دولار سنوياً، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثالثة، وبلغ إجمالي دخل الفرد فيها 133.89 ألف دولار سنوياً.

• 324 ألف درهم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للدولة بحسب «فوربس».