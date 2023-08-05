1913 طلب منحة زواج خلال النصف الأول

بلغ عدد طلبات الزواج المقدمة لوزارة تنمية المجتمع خلال النصف الأول من العام الجاري 1913 طلباً، وفق إحصائية إلكترونية للوزارة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة وصل إلى 89 ألفاً و587 طلباً منذ عام 1993 حتى نهاية يونيو الماضي. وأظهرت أن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها بلغ 87 ألفاً و649 طلباً.

وكان عدد الطلبات المقدمة للحصول على منح الزواج خلال العام الماضي قد بلغ 2743 طلباً، مقارنة بـ3614 طلباً خلال عام 2021.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي، 199 مليوناً و80 ألف درهم، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة، مقارنة بـ2727 مستفيداً من المنحة خلال عام 2021. وتقدم الوزارة خدمة تقديم منح الزواج تنفيذاً لبنود القانون الاتحادي رقم 47 الصادر في عام 1992، وتقدم المنحة للشباب المقبلين على الزواج ضمن مسارين متوازيين، أحدهما يوفر الدعم المالي للتمكن من إيفاء تكاليف الزواج وتأمين متطلباته، فيما يتوجه المسار الثاني نحو توعية الشباب، والتأكد من أنهم مدركون حجم وأهمية المسؤوليات الأسرية التي ستلقى على عاتقهم بعد الزواج.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017، تبلغ قيمة منحة الزواج في دولة الإمارات 70 ألف درهم، وتصرف دفعة واحدة للمستحقين.

وتصرف منحة الزواج بناء على عدد من الشروط، منها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألّا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، مع إلزامية حضور الدورات التوعوية لكلا الزوجين، التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع من خلال منصتها الإلكترونية.

وأسهمت منح الزواج خلال السنوات الماضية في مساعدة عدد كبير من الشباب والشابات على البدء بتأسيس حياتهم الزوجية والأسرية، حيث أسهم الدعم المادي الذي تلقوه بالإيفاء بكثير من متطلبات الزواج.

• 89 ألفاً و587 طلباً قدمت لـ«تنمية المجتمع» منذ عام 1993 حتى نهاية يونيو الماضي.