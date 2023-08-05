1000 درهم غرامة رمي المخلفات من السيارة

حثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، الجمهور - خصوصاً من السائقين ومستخدمي الطرق - على ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، بتجنب إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة، والذي تطبق فيه المادة (71) من قانون المرور ومخالفتها غرامة 1000 درهم وتسجيل ست نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

ودعت سائقي المركبات إلى الالتزام وتنبيه الركاب معهم إلى إلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة، والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية، موضحة أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة. وحثت على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة، بالتخلص من المخلفات المستخدمة في حاويات القمامة المغلقة.