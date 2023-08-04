رئيس الدولة‬⁩ يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالرحمن محمد الحمادي وكيلاً لوزارة العدل

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سعادة عبدالرحمن محمد الحمادي بوظيفة "وكيل وزارة" في وزارة العدل.

وشغل الحمادي سابقاً منصب وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء منذ عام 2015، كما شغل عددا من المناصب القيادية في مجموعة أدنوك، وفي إدارة مشاريع الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو حاصل على شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة.