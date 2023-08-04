طقس صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.