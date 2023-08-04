«الكونغرس العالمي للإعلام» منصة مثالية ومبتكرة لتبادل الخبرات

قال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يعد منصةً مثالية لتسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن الكونغرس العالمي للإعلام يشكل منصة مبتكرة لتبادل التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة بين العاملين في هذا القطاع المهم عبر استضافة نخبة من قادة قطاع الإعلام والخبراء والأكاديميين.

وأشار إلى أن هذا الحدث المهم الذي تحتضنه دولة الإمارات ويناقش في دورته الثانية عدة محاور مهمة من بينها «تسهيل الاتصالات العالمية وإعادة ابتكار العلامة التجارية في المشهد الإعلامي الجديد»، يلعب دوراً محورياً في دعم علاقات الأعمال واستشراف الفرص المستقبلية للشركات العاملة في قطاع الإعلام.

وقال الزيودي إن استضافة مثل هذه الأحداث المهمة يرسخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً مفضلة لإقامة الفعاليات والمؤتمرات الدولية المهمة، خصوصاً أن الكونغرس العالمي للإعلام، الذي ينعقد في شهر نوفمبر المقبل، يتزامن مع استضافة الدولة لأحداث عالمية مهمة مثل: الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في شهر نوفمبر أيضاً، إضافة إلى الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في أكتوبر المقبل، والمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مطلع العام الجاري بمشاركة ممثلين من 164 دولة.

وأكد أن الإعلام من القطاعات المهمة القائمة على المعرفة والابتكار والأفكار الخلاقة، ويتميز بطبيعة خاصة كون الجانب الإبداعي جزءاً رئيساً منه، ولهذا فإن الاهتمام بهذا القطاع يتماشى مع خطط الدولة في استقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية والمبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة في مختلف المجالات.