«طرق دبي» توفر خدمات جديدة لمستخدمي النقل الجماعي

وفّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمات نقل جديدة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، عبر إجراء تحسينات على مسار سبعة خطوط للحافلات العامة.

تتضمن الخط F10 الذي تم تمديده ليصل حتى حديقة سفاري دبي، والخط F20 الذي تم تمديده عبر محطة مترو الصفا شمالاً مروراً بشارع الوصل، والخط F30 الذي تم تمديده عبر مدينة دبي للاستديوهات، والخط F32 الذي تم تمديده عبر شوارع منطقة مدن.

وتشمل الخطوط التي تم تعديلها لتغطي محطات إضافية لتوصيل الركاب إلى وجهاتهم، الخط F50 الذي تم تمديده في منطقة مجمع دبي للاستثمار للمرور على منطقة جريدة الخليج تايمز، والخط F53 الذي تم تمديده في مدينة دبي الصناعية، والخط F55 الذي تم تمديده حتى محطة مترو إكسبو.

وكانت الهيئة أعلنت أخيراً استحواذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى من عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 36.5% لمترو دبي، و29% لمركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 24.5%.

وأظهرت البيانات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك التي تشمل مترو دبي، وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة، بلغ في النصف الأول، نحو 337 مليون راكب، مقارنة بنحو 304.6 ملايين راكب في النصف الأول من العام الماضي.

وأشارت أيضاً إلى أن المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بلغ في النصف الأول نحو 1.86 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.68 مليون راكب في الفترة نفسها من العام الماضي.

الآداب العامة في الحافلات

■ الصعود للحافلة من الباب الأمامي، والنزول من الباب الخلفي، ويسمح للنساء والأطفال فقط بالنزول من الباب الأمامي.

■ استعمال جرس التنبيه عند الرغبة في النزول في الأماكن المصرح بها فقط.

■ عرض البطاقة الذكية على الموظف المخول ذلك عند طلبها.

■ عدم التحدث مع السائق أثناء الرحلة.

■ عدم استخدام ألفاظ غير مهذبة، أو إساءة التصرف مع السائق أو المفتش أو المحصل أو أي من الركاب.

■ عدم التدخين داخل المحطات أو الحافلة.

■ عدم حمل أي مواد أو معدات تؤذي الركاب، أو تشكل مصدراً لإزعاجهم.

■ عدم التأثير في سائق المركبة بأي فعل أو تصرف قد يؤدي إلى تشتيت انتباهه أو رؤيته أثناء القيادة.

■ استخدام مخرج الطوارئ عند وقوع أي مشكلة بعد صدور التعليمات من قبل المخولين ذلك.

■ الاستفسار أو تقديم اقتراح أو شكوى، يتم عبر الاتصال على الهاتف المجاني 8009090.