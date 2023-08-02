دفاع مدني دبي يسخّر الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحرائق

عرضت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تجربة رائدة في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التنبؤ الاستباقي بالحرائق، ورفع مؤشر التوعية والوقاية باستخدام أدوات متطورة، خلال زيارة رسمية لمنظمة حماية الحرائق بجنوب إفريقيا، التي تعد أكبر منظمة إطفاء في قارة إفريقيا.

وشارك وفد رسمي من الإدارة برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش الرائد عيسى أحمد خورشيد، في مؤتمر قمة التحول الرقمي بجنوب إفريقيا، وقدم عرضاً تفصيلياً حول أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، متطرقاً إلى الفرص والمخاطر المترتبة عن ذلك، وسبل استغلال التطور العلمي والتكنولوجي في حماية الأرواح والممتلكات.

وتضمن جدول أعمال الوفد زيارةً إلى منظمة حماية الحرائق في جنوب إفريقيا (FPASA) أكبر منظمة إطفاء في قارة إفريقيا وإحدى المنظمات الـ10 الأولى في العالم.

ونوّه القائمون على المنظمة بالدور الريادي الذي يلعبه الدفاع المدني في دبي، في مجال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التنبؤ الاستباقي، ورفع معدل التوعية والوقاية من الحرائق.

كما قدم المطوع عرضاً تفصيلياً حول برنامج «جاهزية الدفاع المدني» الذي يمثل نقلة نوعية في مجال المكافحة الاستباقية للحرائق، وسبل التنبؤ بالحوادث، بناء على خطة قراءة دقيقة ومتكاملة للأسباب والمؤشرات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.