اختتام فعاليات «تعّلم حرفة تنفعك بكرة»

اختتمت ورشة حكومة دبي فعاليات المخيم الصيفي «تعّلم حرفة تنفعك بكرة»، التي نظمتها أخيراً، واستهدفت مشاركين من الفئات العمرية 15 -20 عاماً، لتعزيز فهمهم حول المركبات وصيانتها. وتمحور المخيم حول تعليم المشاركين أساسيات السيارات، وتسليط الضوء على أهمية الصيانة الدورية للحفاظ على سلامتها وأدائها الأمثل.

واستضاف المخيم متخصصين في صيانة السيارات، لتقديم شروحات مفصلة حول كيفية فحص السيارات وصيانتها. وجمعت الجلسات التدريبية بين المنهجيتين التفاعلية والعملية، وأتاحت للمشاركين منصةً للتعلُّم وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية، خاصةً في مجال فحص المحرك والمرشحات، والتعرف على أنواع الزيوت المختلفة وأهمية تغييرها بانتظام للحفاظ على أداء المحرك.

كما شمل المخيم شرحاً مفصلاً حول أنظمة الإطارات وأهمية اختيار الإطار المناسب للظروف المختلفة.