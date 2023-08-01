ملك البحرين يستقبل رئيس الدولة بمقر إقامته في أبوظبي

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته بأبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أخيه الملك حمد بن عيسى، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، وخصوصية هذه العلاقات، والحرص المتبادل على استمرار تعزيزها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليهما الخير والازدهار.

وأعرب ملك البحرين خلال اللقاء عن صادق تعازيه ومواساته لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان في مصابهم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعازيه الصادقة، وما أبداه من مشاعر أخوية عميقة تعبر عن متانة الروابط الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات والبحرين وقيادتيهما وشعبيهما، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومن الجانب البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين البحرينيين.