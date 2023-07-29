رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة سعيد بن زايد

تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، التعازي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

وتقبل سموه التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، والشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني، ومن أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

كما تقبل سموه التعازي في قصر المشرف في أبوظبي من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف، ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد الحلبوسي.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، في هذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ.

رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي عدد من القادة بوفاة سعيد بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التعازي بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال اتصالات هاتفية مع كل من: صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح، ورئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبدو بينيتيز، والرئيس المنتخب للباراغواي سانتياغو بينيا.

وعبّر قادة الدول الشقيقة والصديقة خلال الاتصالات عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وعموم آل نهيان الكرام، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة أصحاب الجلالة والفخامة، مقدراً ما أبدوه من مشاعر صادقة تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع بلدانهم مع دولة الإمارات، وتمنياتهم الخالصة للدولة وقيادتها وشعبها.