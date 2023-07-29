11 ألفاً و503 مستفيدين من الدعم السكني بالشارقة خلال 11 عاماً

قال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس برنامج إسكان الشارقة، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، إن المجلس التنفيذي للإمارة اعتمد خلال اجتماعه الأخير الدفعة الثانية للمستحقين للدعم السكني، والدفعة الثانية للمستوفين لشروط الإعفاء من القروض السكنية.

وأوضح الطنيجي، أن هذه الدفعة هي أكبر دفعة مرت على تاريخ الإسكان، وتشمل 548 مساعدة، بقيمة 414 مليون درهم، تنقسم إلى 378 منحة، و170 قرضاً، مشيراً إلى أن أغراض المساعدات السكنية تشمل 450 بناء جديداً، واستكمال مسكن، وإضافة وصيانة، وكذلك الحصول على مسكن حكومي جاهز، ووحدات سكنية مصغرة.

وأضاف: «هذا العام وهذه الدفعة تحديداً كان للمنطقة الشرقية النصيب الأكبر منها، بـ269 مساعدة سكنية، بحكم المجمع السكني الموجود بكلباء، الذي يتم تخصيصه حالياً، وكذلك أتت مدينة الشارقة في المرتبة الثانية بـ225 مساعدة سكنية، تليها المنطقة الوسطى بـ54 مساعدة سكنية».

وكشف أنه خلال الفترة من 2012 إلى 2023 صدر قرابة 11 ألفاً و503 مساعدات سكنية، وهذه أعلى 10 آلاف مساعدة سكنية تمت في الإمارة خلال 40 سنة، فقبل إنشاء البرنامج صُرفت أربعة مليارات درهم، والآن نتكلم عن 10 مليارات درهم. وقال: «أما فيما يخص المساعدات، فهناك 6400 منها في مدينة الشارقة، و3500 كانت في المنطقة الشرقية، و1361 في المنطقة الوسطى». وفيما يخص الإعفاءات، أوضح الطنيجي أن كل دفعة تشمل قائمة بالمعفيين من سداد القروض، وهم الأشخاص الذين قلت دخولهم بصفة دائمة عن سقف 25 ألف درهم، بسبب التقاعد أو الإقالة الطبية مثلاً، أو شبه ذلك، وهؤلاء قل دخلهم بصفة دائمة، وليس بسبب قرض أو تفاصيل مالية أخرى.