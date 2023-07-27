"شرطة الشارقة": خطة متكاملة لتأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

ترأس نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، اجتماع لجنة القيادة العليا الدائمة السابع، والذي عُقد في مقرها بحضور مديري العموم، وأعضاء اللجنة العليا.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطة تأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بإمارة الشارقة، والوقوف على الجاهزية الأمنية، وفق أفضل النظم والمعايير، وجهد القيادة في مجال حماية حقوق الإنسان، والمشاريع المحلية بالقيادة لهذا العام.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب القائد العام لشرطة الشارقة على الحضور مواصلة الجهود للارتقاء بالعمل الشرطي، بهدف رفع جودة الحياة لمجتمع الإمارات.