السلطان هيثم يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الدولة بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

بعث صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم برقية تعزيةٍ ومواساةٍ إلى أخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سُمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

أعرب جلالةُ السُّلطان من خلالها عن خالص التعازي والمواساة لسُموه وأسرة الفقيد والشعب الإماراتي الشقيق داعيا الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.