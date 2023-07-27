ملك البحرين يعزي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي رحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.