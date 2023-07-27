تشكيل مجلس إدارة «صندوق المعرفة»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (55) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار، وعضوية محمد عبدالله الشيباني، نائباً للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن كل من الجهات الآتية: هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، وبلدية دبي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسّسة صندوق المعرفة.