حملة توعية لسلامة مستخدمي محطات الوقود

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) للعام الرابع على التوالي، حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة في محطات الوقود لصيف 2023، تحت شعار «خمسة لسلامتك» وتستمر حتى الـ25 من سبتمبر المقبل، بهدف رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في الدولة بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديداً أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.