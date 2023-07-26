«تكافل الصحافيين» يعتمد 250 ألف درهم قروضاً لأعضائه

اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحافيين، 250 ألف درهم قروضاً لثمانية أعضاء، منهم عاملان بإجمالي 100 ألف درهم، وستة منتسبين، بـ150 ألف درهم.

وقالت أمين سر الصندوق، كلثم المندوس، إن مجلس الإدارة اعتمد هذه الدفعة من القروض للزملاء المتقدمين للحصول على القرض المستوفين للشروط، ويسدد القرض على عامين.

وأضافت المندوس أن المجلس يجتمع شهرياً لصرف القروض للأعضاء بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة والمستوفية للشروط.