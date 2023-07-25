«طرق دبي» تفتتح التقاطع السطحي ضمن تطوير تقاطع الصقر

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التقاطع السطحي المحكوم بالكامل بإشارات ضوئية، ضمن مشروع تطوير تقاطع الصقر الواقع بين شارع الخليج وشارع الميناء وشارعي خالد بن الوليد والغبيبة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للافتتاحات المرحلية السابقة، والمتمثلة في ثلاثة جسور ونفق، بطول إجمالي 2500 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 28 ألفاً و800 مركبة في الساعة، وجرى ربط الجسرين مع جسر (إنفينيتي) ونفق الشندغة، من الجهة الشمالية، وسيجري ربطهما مستقبلاً مع الجسور التي تنفذها الهيئة حالياً على تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد من الجهة الجنوبية.

ويأتي افتتاح هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة نحو استكمال تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستدامة التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، ورفع كفاءة الطريق ومستوى السلامة المرورية، تزامناً مع النمو العمراني والسكاني المستمر.

يعد مشروع تطوير تقاطع الصقر، جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويسهم تطوير تقاطع الصقر، في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة (شارعي الخليج والميناء)، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارعي الخليج والميناء، ورفع كفاءة الطريق، ومستوى السلامة المرورية، إلى جانب توفير مداخل ومخارج لميناء راشد، وتوفير المزيد من المواقف أسفل الجسر الجديد لخدمة المنطقة.

وشملت الأعمال المنجزة، افتتاح تقاطع سطحي محكوم بالكامل بإشارات ضوئية بعد افتتاح الجسرين الرئيسين على امتداد شارع الخليج وشارع الميناء ونفق شارع خالد بن الوليد في أبريل الماضي، وجسر المنحدر من شارع خالد بن الوليد باتجاه ديرة في نهاية مايو الماضي، ويتم الآن استكمال أعمال محطة تصريف مياه الأمطار والزراعة التجميلية، المتوقع الانتهاء منها في نوفمبر المقبل.