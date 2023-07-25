حاكم الشارقة يوجّه بتعيين 45 شاباً وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين 45 من الشباب والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، خلال الأيام القريبة المقبلة، وهم من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة وما دون الثانوية العامة، وذلك بالتعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية و«موارد الشارقة» وجامعة الشارقة.

وأعلن عن هذا التوجيه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.