سائقون جدد يتسببون في 530 حادثاً العام الماضي

أحمد عابد - أبوظبي

تسبب أصحاب رخص قيادة جديدة في 530 حادثاً على مستوى الدولة العام الماضي، بحسب بيانات أعداد الحوادث المرورية، حسب الحصول على رخصة قيادة جديدة لوزارة الداخلية.

وبحسب إجراءات منح وتجديد رخص القيادة في الدولة، فإن صلاحية رخصة القيادة المجددة تكون 10 سنوات للمواطنين، وخمس سنوات للمقيمين، فيما تكون صلاحية رخصة القيادة الجديدة التي تصدر للمرة الأولى لسنتين.

وبينت إحصاءات وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الرخص المسجلة (الجديدة) العام الماضي على مستوى الدولة، بلغ 408 آلاف و406 رخص، موزعة بين 367 ألفاً و199 رخصة حصل عليها الذكور، مقابل 41 ألفاً و207 رخص حصلت عليها الإناث، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وتصدرت دبي إصدار أكبر عدد رخص قيادة على مستوى الدولة؛ حيث أصدرت 187 ألفاً و365 رخصة، منها 187 ألفاً و252 رخصة للذكور، و113 رخصة للإناث، ثم أبوظبي، حيث أصدرت خلال الفترة نفسها 113 ألفاً و799 رخصة، منها 92 ألفاً و992 للذكور، و20 ألفاً و807 للإناث.

وأصدرت الشارقة 52 ألفاً و329 رخصة قيادة جديدة، وعجمان 16 ألفاً و775 رخصة، وأم القيوين 4579 رخصة، ورأس الخيمة 14 ألفاً و394 رخصة جديدة، والفجيرة 19 ألفاً و165 رخصة جديدة.

وتظهر مؤشرات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية العام الماضي، نجاح جهود وزارة الداخلية في خفض أعدادها مقارنة بـ2021، بفضل مبادراتها واستراتيجياتها للسلامة المرورية في تحقيق نتائج إيجابية، وخفض نسبة الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات بين الشباب، حيث انخفض إجمالي العدد من 294 حالة وفاة في 2021، إلى 256 حالة العام الماضي.

وتحدد الإحصاءات أن أكثر أسباب الحوادث المرورية التي أدت إلى وقوع إصابات على طرق الدولة العام الماضي، هي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم الالتزام بخط السير، والدخول إلى الشارع قبل التأكد من خلوّه، والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وغيرها من الأسباب.

وأكدت وزارة الداخلية ضمن حملاتها المستمرة طوال العام، أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور ومعايير السلامة، وأخذ الحيطة والانتباه أثناء القيادة، لتجنب وقوع الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات على طرق الدولة.

اشتراطات قيادة المركبات

ذكرت الحكومة الرقمية للدولة أنه يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين، الذين بلغوا السن القانونية، ويمتلكون اللياقة الطبية المناسبة، الحصول على تصريح تعلم قيادة السيارات، والتقدم لطلب رخصة قيادة. ويعتمد الحد الأدنى للسن المطلوب لإصدار رخصة قيادة على نوع المركبة، التي ستحصل على رخصة لقيادتها، وفي ما يلي بيان بالحد الأدنى للسن المطلوب لكل نوع من المركبات:

- 17 سنة للحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم.

- 18 سنة للحصول على رخصة قيادة السيارات والمركبات الخفيفة.

- 20 سنة للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والجرارات.

- 21 سنة للحصول على رخصة قيادة الحافلات.

دبي تصدرت إصدار أكبر عدد من رخص القيادة على مستوى الدولة بـ187 ألفاً و365 رخصة.