معرض "إثراء" الثاني للتوظيف يدعم القطاع المصرفي والمالي بتوفير 400 شاغر للمواطنين

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من معرض "إثراء" للتوظيف الذي ينظمه معهد الإمارات المالي المعهد الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي ويستمر حتى يوم غد بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية بمشاركة أكثر من 40 جهة من أبرز وأهم المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل ويقدم أكثر من 400 وظيفة متخصصة في القطاع المالي لحملة الشهادات الثانوية والعليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات من المواطنين.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة "إثراء" لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026 وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين وتحقيق رفع نسب التوطين في القطاع المالي وتعتبر جزءاً من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الفرص الوظيفية وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

وقال سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي إنه تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة التي أكدت على أهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيس للنمو يأتي معرض "إثراء" للتوظيف بنسخته الثانية تحقيقاً لأحد الأهداف استراتيجية للمعهد (2023-2026) والتي تتضمن التدريب والتطوير والتوطين، والإدارة الذكيّة للموارد البشرية.

وأضاف : وباعتبار معهد الإمارات المالي الجهة المنفذة لمبادرة "إثراء" التي ترمي إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026 سيضطلع المعهد بدور حيوي في تهيئة 3500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 45% في القطاع المصرفي و1500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 30% في قطاع التأمين فضلاً عن زيادة نسبة التوطين في قطاع شركات الصرافة والتمويل بشكل تدريجي إلى 30% .

وأعربت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة عن شكرها لشركاء المعهد الاستراتيجيين من قطاعات المصارف والتأمين والصرافة وشركات التمويل على مشاركتهم ودعمهم لمعرض "إثراء" وتعاونهم لتحقيق نجاح هذه المبادرة الوطنية التي تعمل على مساعدة الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد وأصحاب الخبرات في الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة في سوق العمل و لتحقيق تطور مستدام في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.

وكان معرض "إثراء" للتوظيف قد استقطب في نسخته الأولى التي عقدت في مايو الماضي أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتكنولوجيا المالية في المنطقة حيث شهد مقرا المعهد في دبي وأبوظبي حضورا لافتا من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلا أكاديميا واختصاصيا والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي وبلغ عدد زوار المعرض 3184 زائرا منهم 1792 بمقر المعرض في أبوظبي و1392 بمقره في دبي وسجل منهم 1683 في التقييم والمقابلات الوظيفية مع المصارف وشركات التأمين المشاركة