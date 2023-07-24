أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب.. بنك التنمية الجديد لدول “البريكس” يختار ثريا الهاشمي عضواً في مجلس الإدارة

انتخب بنك التنمية الجديد لدول البريكس ثريا حامد الهاشمي، لشغل منصب عضو بمجلس الإدارة، ومدير المجموعة وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في شنغهاي - جمهورية الصين الشعبية، لتكون بذلك أول إماراتية وعربية تشغل هذا المنصب الدولي ضمن مجموعة البريكس.

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اختيار الهاشمي، وقال: فخور بكافة كوادرنا الوطنية التي تمثل الوطن في كافة المحافل الدولية، أبارك لها هذا التكليف وأتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.