"أوقاف دبي" تطلق حملة لتشييد وقف تجاري يدعم 50 مسجداً بدبي

ضمن سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف الخيري، أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصّر في دبي، حملة "أوقاف المساجد" التي تهدف لدعم صندوق أوقاف مساجد إمارة دبي، بغرض تشييد وقف خيري مستدام يخصص ريعه لرعاية شؤون مساجد الإمارة، وذلك في إطار استراتيجية الوقف بإمارة دبي والتي تهدف إلى تعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف ودعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

وتهدف المبادرة إلى بناء مجمع تجاري في منطقة الخوانيج يتكون من 29 محل تجاري وسوق استهلاكي كبير ومركز طبي متكامل ومواقف للسيارات، وتبلغ القيمة الاجمالية التقديرية لتكاليف الإنشاء نحو 40 مليون درهم، فيما تقدّر العوائد السنوية بنحو 8 مليون درهم سيتم تخصيصها لتغطية مصروفات نحو 50 مسجداً من مساجد دبي التي ليس لها أوقاف أو مصارف تعود عليها.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن حكومة دبي أولت اهتماماً كبيراً في مجال رعاية المساجد في الإمارة، وأسندت إلى المؤسسة مشروع توفير احتياجات المساجد في إمارة دبي، وصولاً إلى الهدف الرئيسي للحملة بتخصيص وقف لكل مسجد من مساجد الإمارة، لافتاً إلى أن المؤسسة باشرت بإعداد التصاميم الخارجية والداخلية للمبنى وكلفت عدداً من الاستشاريين لدراسة المشروع.

ودعا المطوع كافة الجهات الحكومية والخاصة وجميع المؤسسات الخيرية والمجتمعية وأهل الخير للانضمام إلى الحملة الموسعة لأوقاف مساجد دبي، والمشاركة في بناء هذا الصرح الوقفي المستدام، مشيرا إلى أن كافة المساهمات التي ستُساهم بها مختلف الجهات والأفراد في المشروع ستسجل باسمها وسيتم اعتبار الجهات والأفراد المساهمين في الحملة داعما رئيسيا لها.

وبيّنت المؤسسة أن المشاريع الخاصة بمصرف الشؤون الإسلامية التي تكفلت بإنشائها منذ تأسيس المصرف بلغ 21 مشروعاً بتكلفة إجمالية لجميع المشاريع المنفذة والمستقبلية قدّرت بنحو 403 مليون درهم، فيما تقدر نسبة العائد الإجمالي للمشاريع بـ 20% من القيمة الاجمالية.