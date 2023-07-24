رئيس الدولة يلتقي عدداً من المشاركين في مؤتمر التنمية والهجرة في روما

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في العاصمة الإيطالية روما، كلاً على حدة، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس وزراء الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وبحث سموه خلال اللقاءات مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل دعمه وتطويره لما فيه المصلحة المشتركة للجميع.

كما تناولت لقاءات سموه، أعمال المؤتمر ومخرجاته، معربين عن تمنياتهم أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة في تعزيز التعاون الدولي الفاعل لوقف الهجرة غير النظامية والحفاظ على الأرواح البشرية من خلال وضع رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة وأسبابها وتحدياتها.

‏ وأشاد المشاركون بإعلان دولة الإمارات مساهمتها المالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في «مسار روما»، مثمنين نهج الدولة وجهودها في دعم المجالات الإنسانية وإسهاماتها البناءة والمؤثرة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.