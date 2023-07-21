«كوادر» تطرح وظائف للمواطنين «حديثي التخرج»

طرحت منصة «كوادر» للباحثين عن عمل، التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، عدداً من الوظائف للمواطنين في دوائر حكومية وجهات شبه حكومية، ضمن دورها لدعم توظيف المواطنين.

وجاء من بين الوظائف المعروضة وظيفة تنفيذي مشاريع وتطوير أعمال في دائرة البلدية والتخطيط.

واشترطت أن يقتصر التقديم للوظيفة على مواطني الدولة، وأن يراوح عمر المتقدم بين 25 و35 سنة، لحملة البكالوريوس من حديثي التخرج.

وتتلخص مهام الوظيفة في المشاركة في مراجعة المشاريع والمبادرات المقدمة من الوحدات التنظيمية، والتأكد من الأهداف الموضوعة للمشاريع والمبادرات ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية، والمشاركة في مراجعة موازنات المشاريع والمبادرات ومخرجاتها المتوقعة، والتأكد من الجدول الزمني للمشاريع ومدى تأثيره في التكلفة والدفعات المالية، ومواءمة المشاريع والمبادرات مع الجهات الأخرى، فضلاً عن المشاركة في دراسة البدائل المتنوعة والخاصة بتنفيذ المشروع، وتحديد مزايا كل بديل، والمشاركة في تخطيط المشاريع والمبادرات في ضوء القدرات والإمكانات الخاصة بالدائرة من جهة، وجدواها ومدى الاحتياج لها من جهة أخرى.

كما طرحت «كوادر» وظيفة مفتش صحة وبيئة في بلدية مصفوت، في دائرة البلدية والتخطيط، على أن يراوح العمر بين 25 و40 سنة، لحملة شهادة الثانوية العامة من مواطني الدولة، على أن ينتهي التقدم للوظيفة يوم 31 من يوليو الجاري.

وتتركز المهام على الرقابة على المؤسسات الغذائية والبيئية ومستودعاتها، للتأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، والرقابة على سوق السمك والخضار والفواكه واللحوم، للتأكد من توافر الشروط الصحية حسب الأنظمة واللوائح المتعمدة، وجمع عينات من إنتاج الصناعات الغذائية لفحصها مخبرياً للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومتابعة النتائج لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، والتحقق من عمليات تنظيف وتطهير المعدات والآلات في المعامل والمصانع والمؤسسات الغذائية والنظافة الشخصية للعاملين التأكد من التزام المؤسسات الغذائية في منتجاتها بالمواصفات المتعمدة الخاصة باستخدام المواد المضافة والحافظة في صناعة المواد الغذائية.

كما تتضمن المهام متابعة شكاوى الجمهور المتعلقة بالمواد الغذائية المصنعة داخل الإمارة، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتوجيه وتثقيف العاملين في الصناعات الغذائية والمؤسسات الصحية والبيئية بالأساليب والطرق الصحية المطلوب اتباعها في العمل حسب القوانين والأنظمة المعتمدة.

وجاء من ضمن الوظائف المطروحة أيضاً وظيفة «مطور نظم تقني» دون اشتراط جنسية محددة، على أن تراوح الخبرة بين عامين وخمسة أعوام، بشرط الحصول على بكالوريوس، فيما ينتهي التقديم للوظيفة يوم 31 من يوليو الجاري.

وتتركز مهام الوظيفة في تطوير وتنفيذ وصيانة تطبيقات الويب عالية الجودة، باستخدام مجموعة متنوعة من اللغات والأطر، والعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة لتحديد متطلبات المشروع، ووضع الحلول وضمان الانتهاء في الوقت المناسب، وبناء ودمج RESTful APIs، وربط أنظمة الواجهة الأمامية بخدمات الواجهة الخلفية بشكل فعال، وتنفيذ إجراءات أمنية قوية، وحماية البيانات في جميع التطبيقات المطورة، والبقاء على اطلاع بأحدث تقنيات تطوير الويب ودمجها في المشاريع حيثما أمكن ذلك، فضلاً عن المشاركة في منهجيات التطوير الرشيقة، والإسهام في سباقات الفريق وعمليات التحسين المستمر.

وعرضت «كوادر» وظيفة موظف خدمة عملاء في مؤسسة عجمان العقارية، لمواطني الدولة، براتب يراوح بين 5000 و7000 درهم، على أن تراوح سنوات الخبرة بين عام وثلاثة أعوام لحملة الثانوية العامة. وينتهي التقديم للوظيفة 31 من يوليو الجاري.

وتضمنت الوظائف المعروضة وظيفتي «مدقق أول»، و«مراقب تدقيق» في جهاز الرقابة المالية، على أن ينتهي التقديم للوظيفتين يوم 30 من ديسمبر المقبل. وتراوح سنوات الخبرة المطلوبة لمراقب التدقيق بين 6 و14 عاماً، فيما تراوح خبرة وظيفة «مدقق أول» بين 4 و12 عاماً.

• ضمن الفرص المتاحة وظيفة تنفيذي مشاريع وتطوير أعمال في دائرة البلدية والتخطيط.

• يقتصر التقديم للوظيفة على مواطني الدولة، وأن يراوح عمر المتقدم بين 25 و35 سنة.