مجلس «حياوة» يزور المرضى في مستشفى خورفكان

بادر مجلس ضاحية حياوة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، بتنظيم عدد من الزيارات للمرضى في مستشفى مدينة خورفكان، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، في إطار قيام المجلس بمهامه المجتمعية.

وخلال الجولة حرص أعضاء المجلس على تفقد أحوال المرضى والاطمئنان على صحتهم. وتنقلوا بين أقسام المستشفى لزيارة المرضى الذين أجروا عمليات جراحية، وخضعوا لفترات من العلاج للاطمئنان إلى أوضاعهم. كما زار أعضاء المجلس مواطنين ممن أتموا مناسك الحج لهذا العام، من أهالي الضاحية في مدينة خورفكان.