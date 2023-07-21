حملة توعوية بشأن المركبات والقوارب المهملة

نظمت بلدية أبوظبي حملة توعية شملت جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصات البلديات الفرعية في أبوظبي وضواحيها، واستهدفت تعزيز الوعي المجتمعي بالآثار السلبية لإهمال المركبات والقوارب والدراجات الهوائية وغيرها، ودور المجتمع في الارتقاء المستمر بمظهر المدينة.

وتأتي هذه الحملة الموحدة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه مواجهة مشوهات المظهر العام، وتطوير أنماط التشارك والتعاون مع المجتمع لجعل المدن أجمل، وخالية من أي نوع من أنواع المشوهات العامة. وأكدت أن ترك المركبات على اختلاف أنواعها مهملةً في المرافق العامة، أو في الساحات، وبين الأحياء السكنية له آثار بيئية سلبية، كما يعرقل حركة السير، ويسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة.