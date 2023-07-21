طقس غائم جزئياً مع فرصة لتشكّل الضباب

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والمد الثاني عند الساعة 02:59، والجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:01، وبحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج.