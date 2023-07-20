«الأرصاد»: ارتفاع نسبة الرطوبة وراء الشعور بـ «الحر الشديد»

أكد المركز الوطني للأرصاد أن تصنيف حرارة فصل الصيف في العالم بشكل عام، يختلف من مكان لآخر، ومن دولة لأخرى، إذ إن طقس منطقة مثل الخليج العربي في الصيف لا يتشابه مع الطقس في دول أوروبا التي تتأثّر بعض دولها بشكل كبير حالياً بموجات حرارة أعلى من المعتاد، نتيجة توزيعات ضغطية قادمة من شمال ووسط إفريقيا ممتدة على جنوب ووسط أوروبا.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» أن الدولة لا تعتمد على توصيف حرارة فصل الصيف بشكل استباقي، كونه لم ينته بعد، وإنما لدى المركز آلية علمية تعتمد على تقدير أحوال الطقس بنهاية كل شهر.

وكشف المركز أنه قام، أول من أمس، بإجراء دراسة مقارنة حول معدلات درجات الحرارة في الدولة خلال هذه الفترة من العام على مدى 20 سنة مضت، وانتهت نتائجها إلى أن درجات الحرارة لا تزال حول معدلاتها الطبيعية المتكررة كل صيف، بل إن هناك درجات حرارة في سنوات سابقة كانت أعلى من المسجلة حالياً في الدولة، خلال هذه الفترة من السنة (شهر يوليو).

وذكر أن الإمارات ومنطقة الخليج العربي تتأثر خلال فصل الصيف بمصدر تسخين، عبارة عن كتلة هوائية ساخنة مصاحبة لمنخفض الهند الموسمي القادم من شمال الهند وباكستان، مروراً بإيران والكويت والعراق وشبه الجزيرة العربية، كما تمتد إلى شمال مصر واليونان، لافتاً إلى أن وصول هذه الكتلة إلى منطقة الربع الخالي (الساخنة بطبيعتها خلال هذه الفترة من الصيف)، يزيد من سخونتها، ومن ثم يرفع درجات الحرارة بشكل عام.

وقال المركز: «هناك شعور واضح لدى كثير من الأفراد بالحر والإجهاد الحراري خلال الفترة الماضية، ولاسيما في فترة الظهيرة وساعات الليل، وهذا الشعور لا يرجع لارتفاع في درجات الحرارة في الأساس، وإنما هو نتيجة لارتفاع معدلات الرطوبة القادمة من الشرق مع منخفض الهند الموسمي، مع سكون في حركة الرياح، ما تسبب في الشعور بالحر والإجهاد الحراري خلال الفترة الماضية».

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار نهاراً غرباً، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت، على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، خصوصاً شرقاً.

وأوضح المركز أن طقس السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الشمالية، فيما سيبقى طقس الأحد المقبل غائماً جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار والأتربة نهاراً خصوصاً شرقاً.