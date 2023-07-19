شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه للعاصمة كينشاسا،.

جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتعكس زيارة معالي شخبوط بن نهيان إلى الكونغو الديموقراطية العلاقات الوثيقة، والحرص المشترك على تعزيزها ودعمها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.