«بيت الخير» تنفق 69.5 مليون درهم خلال النصف الأول

تواصل «بيت الخير» تنفيذ خطتها الاستراتيجية المعلنة بتعزيز هدفها الاستراتيجي الأول في تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً. وأعلن مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، نتائج النصف الأول من هذا العام، مشيراً إلى أن حجم إنفاق الجمعية في نهاية يونيو بلغ 69 مليوناً و596 ألف درهم، استفادت منها 17 ألفاً و554 أسرة وحالة، منها 5000 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود تلقت دعماً شهرياً وموسمياً بقيمة 21.285 مليون درهم.

ووجه العوضي الشكر للمحسنين الكرام والداعمين والشركاء وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي الذي يسهم سنوياً بدعم ورعاية الأسر المتعففة بمبلغ 20 مليون درهم، توزع شهرياً مساعدات نقدية للأسر بشكل شهري، ومساعدات طارئة لمن يمرون بأزمة أو عجز.

وأكد أن الدعم الشهري للأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في الجمعية مستمر بشكل منتظم، حيث قدمت لها 7.14 ملايين درهم مساعدات نقدية بشكل شهري، إضافة إلى 4.107 ملايين درهم قدمت دعماً لأسر الأيتام. كما وزعت دعماً غذائياً للأسر بقيمة 9.808 ملايين درهم، وأسعدت الأسر والفئات المحتاجة بقيمة 11.19 مليون درهم، من خلال المشروعات الرمضانية ومشروعي الأضاحي والعيدية.

ونوّه العوضي بأن الجمعية ركزت خلال الأشهر الماضية على الدعم الإنساني والمجتمعي للأسر، فقدمت 33 مليوناً و563.9 ألف درهم مساعدات طارئة للأسر والحالات التي تعاني ظروفاً إنسانية ضاغطة، ودعمت المرضى من خلال مشروع علاج بقيمة 1.67 مليون درهم، وسددت ذمماً مالية عن الغارمين بقيمة 1.095 مليون درهم.

وأفاد بأن الجمعية أنفقت على الطلبة المحتاجين خلال العام الدراسي الماضي 7.47 ملايين درهم، توزعت بين 5.11 ملايين درهم لتسديد الرسوم المدرسية، و1.79 مليون درهم لتسديد الرسوم الجامعية، و565.5 ألف درهم أنفقت لتوفير مستلزمات دراسية وأجهزة إلكترونية وقرطاسية لأبناء الأسر المواطنة المتعففة والأقل دخلاً.