دورات إلزامية لتأهيل مُتطوّعي انتخابات «الوطني»

حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أغسطس المقبل موعداً لبدء الدورة التدريبية المخصصة لتأهيل الكوادر المواطنة المشاركة في البرنامج التطوعي لتنظيم عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، موضحة أن مُدة الدورة التدريبية ستكون ثلاث ساعات (حضورياً أو عن بُعد)، مع أحقية المتطوّع في اختيار توقيت التدريب ما بين الفترتين الصباحية أو بعد الظهر.

وشددت اللجنة على أن حضور واجتياز الدورات التأهيلية يُعد أمراً إلزامياً للمشاركة في البرنامج التطوعي لتنظيم الانتخابات، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين الراغبين في التطوع بـ10 تعهدات وأحكام تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة عالية، أبرزها الالتزام بالزي الوطني الإماراتي عند العمل في المركز الانتخابي، أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إلى المتطوع على أكمل وجه، التقيّد بالعمل والتوجيهات والتنسيق المستمر مع فريق المركز الانتخابي الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.

وتفصيلاً، تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات تلقّي طلبات المواطنين الراغبين بالتطوّع في تنظيم العملية الانتخابية بالمراكز الانتخابية خلال أيام التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، داعية الراغبين في التطوّع إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، تمهيداً للحصول على دورة تدريبية لتأهيل وتدريب فرق المراكز الانتخابية، في شهر أغسطس المقبل.

وشهدت النسخة السابقة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (2019)، مشاركة 1170 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمواطنات، الذين عملوا على مختلف المستويات وفي كل مناطق الدولة لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية ومساندة مختلف اللجان والجهات التنظيمية، والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة.

وحدّد الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة أربعة إجراءات رئيسة لتقديم طلب التطوعّ، أوّلها التسجيل عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات (https://projects.kgc.com/uaeelection/userregister.aspx)، والثاني، تفعيل الحساب الإلكتروني وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة للتأكّد من هوية صاحب الطلب (بيانات جواز السفر وبطاقة الهوية والرقم الموحد والصورة الشخصية)، ثم ملء البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية لمقدم الطلب ومدى مشاركته في الأنشطة التطوعية واستيعابه لدور المجلس الوطني الاتحادي وكيفية تصرفه في مختلف الظروف، وأخيراً، اختيار الموعد المناسب لتلقي دورة التدريب على المشاركة في الانتخابات.

وأكد أن الحصول على الدورة واجتيازها، إلزاميان للمشاركة في البرنامج التطوعي لانتخابات «الوطني»، كونها تزوّد المتطوّع بالمهارات المطلوبة للعمل في المراكز الانتخابية والأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ومهارات التعامل مع الجمهور والتعريف بنظم التصويت المتبعة والتحقق من هوية الناخبين، وكيفية التصرف في مختلف المواقف المتوقع حدوثها خلال وجود أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت في يوم الانتخاب، بجانب تأهيلهم للتعامل مع وسائل الإعلام.

ودعت اللجنة المواطنين الراغبين في التطوع لتنظيم العملية الانتخابية، إلى الالتزام بـ10 تعهدات وأحكام تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة عالية وتشكّل أيضاً إطاراً تنظيمياً لجميع المشاركين، تشمل الالتزام بارتداء الزي الوطني الإماراتي عند العمل بالمركز الانتخابي (الكندورة مع الغترة، وعقال للرجال والعباءة للنساء)، وأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إلى المتطوع على أكمل وجه، وضمن الوقت المحدد، والتقيّد بالعمل والتوجيهات والتنسيق المستمر مع فريق المركز الانتخابي الذي سيلتحق به أيام الانتخابات (4 و5 و7 أكتوبر 2023 من السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً)، من ضمن المراكز المنتشرة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها.

كما تضمنت قائمة التعهدات الـ10 الحرص على الالتزام بالمشاركة بجميع البرامج (حضورياً أو افتراضياً) التي تسبق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (حضور الدورة التدريبية عن بُعد لمدة ثلاث ساعات في شهر أغسطس واجتيازها بنجاح، والالتزام بحضور اليوم الانتخابي التجريبي في شهر سبتمبر سواء كان في الفترة الصباحية أو بعد الظهر)، والمحافظة على احترام المسؤولين والزملاء العاملين بالمركز الانتخابي، والتفاعل الإيجابي وتقديم خدمات احترافية للناخبين وجميع زوّار المركز الانتخابي، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات قبل وأثناء العمل بالمركز الانتخابي، إضافة إلى عدم التواصل مع وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات أو أفراداً حول أي موضوعات ذات صلة بالعملية الانتخابية ما لم يحصل على موافقة خطية من الجهة المختصة، والمحافظة على الأدوات والمعدات والأجهزة التي سيقوم باستخدامها، والالتزام بردها فور انتهاء العمل، وإبلاغ الجهة المختصة في حال تلف أو فقد أيٍ منها، وأخيراً، الالتزام بإرشادات الأمن والصحة والسلامة المهنية.

وأفادت اللجنة بأن هناك العديد من الفوائد والمكاسب التي ستحققها الكوادر المواطنة المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، جراء العمل التطوعي، أبرزها إثراء المعلومات الثقافية حول برنامج التمكين السياسي، والإلمام بدور ومهام المجلس الوطني الاتحادي، واكتساب مهارات العمل في المراكز الانتخابية والإلمام بالأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وأخيراً اكتساب مهارات التعامل مع الجمهور، لاسيما وأن المتطوعين سيُكلّفون بعدد من المهام التنظيمية والإدارية والفنية خلال مشاركتهم في سير العملية الانتخابية، أبرزها استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية والتعريف بكيفية إتمام إجراءات التصويت الإلكترونية والإجابة عن استفسارات الجمهور حول آلية التصويت في مقار المراكز الانتخابية، لضمان سير الإجراءات كافة بانسيابية.

5 شروط للتطوّع:

حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات 5 شروط أساسية يجب توافرها في المتقدمين للبرنامج التطوعي، هي:

■ أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة.

■ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

■ الالتزام بحضور الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح.

■ الالتزام بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليه في المركز الانتخابي.

■ التقيّد بالعمل ضمن فريق المركز الانتخابي الذي سيتم الالتحاق به في يوم الاستحقاق الانتخابي من ضمن المراكز المنتشرة على مستوى الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة والتأكد من استيفاء شروط المشاركة من قبل اللجنة المختصة، على أن يتم إعلام المتقدمين بحالة طلباتهم عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.