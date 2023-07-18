"زايد العليا" تدشن مصنعاً للأجبان بمركز إنتاج أصحاب الهمم

دشّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مصنعاً جديداً لإنتاج الأجبان ومشتقاتها، في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، وذلك في خطوة نوعية جديدة لتأسيس كيان اقتصادي متميّز، توافقاً مع مناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، لدعم الصناعة المحلية.

ويضم المصنع الجديد، الذي صُنعت معداته وأدواته بأيادي خمسة كوادر مواطنة شابة من طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، 5 من صاحبات الهمم المنتسبات للمؤسسة، فيما يستهدف تحقيق وتبنّى شعار "صنع في الإمارات "، من خلال تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة، وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة، وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدِّمة.

وخلال حفل نظّمته المؤسسة، أمس، لتدشين المصنع الجديد، أعرب دشّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مصنعاً جديداً لإنتاج الأجبان ومشتقاتها، في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، وذلك في خطوة نوعية جديدة لتأسيس كيان اقتصادي متميّز، توافقاً مع مناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، لدعم الصناعة المحلية.

ويضم المصنع الجديد، الذي صُنعت معداته وأدواته بأيادي خمسة كوادر مواطنة شابة من طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، 5 من صاحبات الهمم المنتسبات للمؤسسة، فيما يستهدف تحقيق وتبنّى شعار "صنع في الإمارات "، من خلال تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة، وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة، وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدِّمة.

وخلال حفل نظّمته المؤسسة، أمس، لتدشين المصنع الجديد، أعرب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله الحميدان، عن سعادته البالغة بتدشين وإنشاء مصنع الألبان ككيان اقتصادي يسهم في تمكين أصحاب الهمم للعمل به، إضافة إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، لاستقطاب الكوادر الإماراتية الشابة وتوفير الفرص الداعمة لهم لتنفيذ المشروع ليكونوا مثالاً مشرفاً للمواطن الإماراتي.

وذكر الحميدان أن مصنع الأجبان الجديد حصل على شهادة المطابقة لمنتجاته من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ليُسهم في دعم مزارع أصحاب الهمم التي ستغطي متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان بالمصنع، وهو ما يدعم منصة مزارع همم لتشجيع المواطنين على العمل الحر وإصدار رخصة أبوظبي للمزارع من خلال التسجيل في منصة مزارع همم لتوريد الألبان للمؤسسة.