«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران».. شريان حيوي يدعم العلاقات التجارية والحركة السياحية

تسيّر الناقلتان الوطنيتان: «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» أكثر من 20 رحلة أسبوعياً إلى اليابان، ما يسهم في تقديم دعم كبير للعلاقات التجارية والحركة السياحية ورجال الأعمال بين البلدين.

وفيما تسير «الاتحاد للطيران» سبع رحلات أسبوعية إلى مدينة طوكيو، فإن «طيران الإمارات» تخدم السوق اليابانية برحلات يومية إلى كل من «طوكيو ناريتا»، و«طوكيو هانيدا»، وأوساكا.

وتلبي الناقلتان الطلب المتنامي على السفر بين الإمارات واليابان، بهذا العدد من الرحلات، مع خطط لزيادتها خلال الفترة المقبلة، إذ تعتزم «الاتحاد للطيران» رفع عدد رحلاتها إلى اليابان إلى 12 رحلة أسبوعية في أكتوبر المقبل، مع بدء تسيير رحلاتها الجديدة إلى أوساكا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: «تعد العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان تاريخية مميزة، إذ تم توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين عام 1998، والتي تسمح للناقلات الجوية للبلدين بتسيير الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي، حيث تقوم الناقلات الوطنية بالتشغيل إلى كل من ناريتا وأوساكا بواقع 21 رحلة أسبوعياً».

وتعتزم «الاتحاد للطيران» زيادة عدد رحلاتها إلى اليابان في أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي رحلاتها الأسبوعية لهذا البلد إلى 12 رحلة. بدورها، تشغل «طيران الإمارات» رحلات يومية إلى كل من طوكيو ناريتا (منذ عام 2010)، وطوكيو هانيدا (منذ عام 2013)، وأوساكا (منذ عام 2002).

وتتيح «طيران الإمارات» لعملائها الوصول إلى 26 مدينة في اليابان و10 نقاط إقليمية عبر طوكيو وأوساكا، من خلال شراكتها بالرمز مع الخطوط الجوية اليابانية (جال).

وأعادت «طيران الإمارات» تشغيل طائرتها A380 إلى «مطار طوكيو ناريتا» اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، لتلبية الارتفاع في الحجوزات بعد إلغاء جميع قيود ومتطلبات السفر الخاصة بالجائحة.