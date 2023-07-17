اعتماد أبوظبي مركزاً دولياً للتدريب في طب الكوارث

اعتمدت أبوظبي مركزاً دولياً للتدريب التخصصي في طب الكوارث من قبل الكلية الأميركية للجراحين، بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لإدارة الكوارث في جدة وإشراف مركز أبوظبي لطب الكوارث.

وجاء إعلان الاعتماد متزامناً مع انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الثاني لإدارة الكوارث الطبية والتأهب للطوارئ «تأهب»، الذي يقام في العاصمة أبوظبي.

ويهدف الملتقى إلى بناء قدرات خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة وبناء جاهزية الكوادر التخصصية وتأهبها للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث والأزمات، وفق منهج موحد ومعتمد دولياً، بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، الذي دشن من خلال مبادرة مشتركة من مكتب فخر الوطن وأطباء الإمارات وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والوطنية للتدريب «تدريب»، ونظمه مركز أبوظبي لطب الكوارث، واستضافته كلية فاطمة للعلوم الصحية.

وتضمن ملتقى أبوظبي لطب الكوارث محاضرات علمية ودورات تدريبية معتمدة وورش عمل وتمارين حية بإشراف خبراء معتمدين في الإدارة الطبية للكوارث والتأهب للطوارئ من الكلية الأميركية للجراحين، وبمشاركة ما يزيد على 80 من كبار الأطباء من العاملين الصحيين في مستشفيات إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة، وباعتماد من الكلية الأميركية للجراحين ومبادرة مشتركة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومركز أبوظبي لطب الكوارث، وفريق الإمارات الوطني الطبي الاحتياطي والمركز الوطني لطب الكوارث.